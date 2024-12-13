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Цивилева: тысячи раненых военных получают новые специальности в вузах

Минобороны России и Минобрнауки договорились о создании научно-клинического консорциума. Соглашение о взаимодействии между ведомствами подписали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
2024-12-13 15:45:23
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Несколько тысяч военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий в зоне спецоперации, получают в российских вузах новые специальности, которые помогут им для дальнейшей реализации в жизни. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

«Несколько тысяч наших военнослужащих, которые являются участниками специальной военной операции, в том числе кто получил тяжелые ранения, имеют возможность обучаться в вузах нашей страны, получая те специальности, которые помогут им в будущем реализовываться и работать», - сказала она на подписании соглашения о взаимодействии между Минобороны и Минобрнауки России.

Замглавы оборонного ведомства отметила, что дети участников спецоперации также приобретают востребованные специальности в вузах, поблагодарив за это министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Минобороны и Минобрнауки договорились создать научно-клинический консорциум с участием Российского научного центра хирургии имени Петровского и Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Они будут заниматься внедрением новых разработок для лечения раненых с минно-взрывными и огнестрельными травмами. Подписи под соглашением о взаимодействии поставили Цивилева и Фальков.

Ранее Цивилева во время выступления в РУДН заявила об интересе ветеранов спецоперации и их родных к получению новых профессий. По ее словам, почти 5,5 тысячи заявок на высшее образование подали семьи участников СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #военнослужащие #раненые #Вузы #СВО #цивилева
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