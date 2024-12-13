ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по территории Украины

Минобороны России сообщает о нанесении 15 групповых ударов по территории Украины в период с 7 по 13 декабря.
Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками. Среди целей - энергетические объекты, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.
Досталось и инфраструктуре вражеских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, украинским арсеналам и складам боеприпасов. Гремели взрывы и в местах дислокации формирований ВСУ и иностранных наемниеов.
Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все цели удара были достигнуты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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