ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по территории Украины

Минобороны России сообщает о нанесении 15 групповых ударов по территории Украины в период с 7 по 13 декабря.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками. Среди целей - энергетические объекты, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

Досталось и инфраструктуре вражеских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, украинским арсеналам и складам боеприпасов. Гремели взрывы и в местах дислокации формирований ВСУ и иностранных наемниеов.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все цели удара были достигнуты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.