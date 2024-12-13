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ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по территории Украины

Групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились с 7 по 13 декабря.
2024-12-13 15:52:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении 15 групповых ударов по территории Украины в период с 7 по 13 декабря. 

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками. Среди целей - энергетические объекты, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. 

Досталось и инфраструктуре вражеских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, украинским арсеналам и складам боеприпасов. Гремели взрывы и в местах дислокации формирований ВСУ и иностранных наемниеов. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все цели удара были достигнуты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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