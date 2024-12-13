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Военные полицейские эвакуировали иконы из храма в Курской области

Военные полицейские группировки войск «Север» вывезли в безопасное место Казанскую икону Божией Матери, а также священное писание.
2024-12-13 07:52:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие военной полиции оказали помощь Свято-Троицкому храму в Глушковском районе Курской области. Бойцы перевезли иконы и книги со священным писанием в безопасное место. Среди вывезенных реликвий - Казанская икона Божией Матери, возраст которой превышает два века.

«Во взаимодействии с Курской епархией организована эвакуация религиозных святынь и церковной утвари в целях недопущения их утраты до населенного пункта Курск. Там они будут переданы владыке Герману», - рассказал заместитель военного коменданта с позывным Ялта.

Бойцы военной полиции постоянно помогают жителям населенных пунктов Курской области, куда не могут добраться волонтеры.

Они доставляют продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости в те районы, где ситуация наиболее сложная.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Военная полиция #Курская область #храм #эвакуация #икона
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