Расчеты «Градов» ударили по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли удары по украинским опорным пунктам на правобережье Днепра. Об этом сообщает Минобороны России.

Огонь реактивной артиллерии корректируют расчеты беспилотников. Именно это взаимодействие между расчетами РСЗО и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом снарядов.

В российском оборонном ведомстве отметили, что, нанеся удар, боевые машины РСЗО как можно быстрее покидают огневой рубеж, уходя в тыловой район, чтобы перезарядиться.

Ранее МО РФ сообщило, что российские «Грады» уничтожили скопление украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества. Удар был нанесен осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.