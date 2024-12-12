МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Евкуров: ДОСААФ готовит востребованных в зоне СВО специалистов

За эти пять лет подготовлено 11 202 мотоциклиста и водителя квадроциклов, заявил замминистра обороны.
2024-12-12 17:00:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ДОСААФ России готовит специалистов, востребованных в зоне специальной военной операции. Об этом на VII съезде организации в Москве сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

«У ДОСААФ России очень неплохой результат в подготовке специалистов по новым специальностям, востребованным в ходе СВО. За эти пять лет, два года до спецоперации и практически три во время, мы подготовили 11 202 мотоциклистов и водителей квадроциклов. Сейчас, в последний год, основные действия производят маленькие мобильные группы на таких видах транспорта», - сказал он.

Замглавы российского оборонного ведомства зачитал собравшимся приветствие от главы Минобороны Андрея Белоусова. Евкуров подчеркнул, что министр поручил провести работу по реформированию системы ДОСААФ, улучшению достигнутых результатов, а также наращиванию потенциала организации.

Итоги деятельности организации, в том числе в новых российских регионах, а также планы по дальнейшему развитию довел делегатам первый зампредседателя ДОСААФ Алексей Завизьон.

Также в ходе заседания генерал армии Александр Дворников попросил освободить его от должности председателя ДОСААФ России в связи с переходом на другую работу, делегаты удовлетворили просьбу. Исполнять обязанности председателя ДОСААФ будет Завизьон.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии Евкурову. Также звание генерала армии присвоено заместителю министра обороны России Виктору Горемыкину.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Юнус-Бек Евкуров #МО РФ #ДОСААФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 