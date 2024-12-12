Евкуров: ДОСААФ готовит востребованных в зоне СВО специалистов

ДОСААФ России готовит специалистов, востребованных в зоне специальной военной операции. Об этом на VII съезде организации в Москве сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

«У ДОСААФ России очень неплохой результат в подготовке специалистов по новым специальностям, востребованным в ходе СВО. За эти пять лет, два года до спецоперации и практически три во время, мы подготовили 11 202 мотоциклистов и водителей квадроциклов. Сейчас, в последний год, основные действия производят маленькие мобильные группы на таких видах транспорта», - сказал он.

Замглавы российского оборонного ведомства зачитал собравшимся приветствие от главы Минобороны Андрея Белоусова. Евкуров подчеркнул, что министр поручил провести работу по реформированию системы ДОСААФ, улучшению достигнутых результатов, а также наращиванию потенциала организации.

Итоги деятельности организации, в том числе в новых российских регионах, а также планы по дальнейшему развитию довел делегатам первый зампредседателя ДОСААФ Алексей Завизьон.

Также в ходе заседания генерал армии Александр Дворников попросил освободить его от должности председателя ДОСААФ России в связи с переходом на другую работу, делегаты удовлетворили просьбу. Исполнять обязанности председателя ДОСААФ будет Завизьон.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии Евкурову. Также звание генерала армии присвоено заместителю министра обороны России Виктору Горемыкину.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.