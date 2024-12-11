Российские саперы отточили навыки на полигоне в Ленобласти

Занятия по подготовке саперов прошли на полигоне в Ленинградском военном округе. На занятиях учитывался опыт, полученный в зоне проведения спецоперации.

В комплекс тренировок входят проведение взрывных работ при штурме зданий, инженерная разведка местности, а также поиск мин и снарядов при помощи служебных собак. Для создания боевой обстановки используются холостые патроны и заряды, которые имитируют взрывы.

Занятия на полигонах проходят ежедневно, каждый раз с новыми вариантами развития штурма. Военнослужащие оттачивают навыки под руководством инструкторов с боевым опытом.

Ранее саперы группировки войск «Север» показали, как расчищают от взрывоопасных предметов Кореновский район в Курской области. Отступая, противник заминировал поля, а также оставил взрывные устройства в поврежденной технике. Часть боеприпасов вывозят на специально отведенное пространство и подрывают. Те взрывоопасные предметы, которые к перевозке запрещены, уничтожаются на месте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.