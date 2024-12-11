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ВСУ потеряли до 515 боевиков в зоне действий группировки «Запад»

Кроме этого, за сутки неприятель лишился в зоне ответственности этой группировки войск трех пикапов и четырех орудий, а также склада с боеприпасами и станции РЭБ.
2024-12-11 13:27:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что противник потерял до 515 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки. 

Еще в МО РФ рассказали об уничтожении силами этой группировки трех украинских пикапов, 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и трех 105-миллиметровых орудий М119 американского производства. Кроме этого, удалось ликвидировать склад с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Они нанесли огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая, Загрызово, Глушковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Наносилось огневое поражение и в районе Серебрянского лесничества. 

Помимо этого, подразделения группировки войск «Запад» за сутки отразили 11 украинских контратак. 

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желтое на территории Донецкой Народной Республики. Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #боевые действия #потери ВСУ #СВО #группировка запад
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