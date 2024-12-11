Российский FPV-дрон настиг бронемашину ВСУ в Харьковской области

Оператор российского FPV-дрона уничтожил боевую бронированную машину с живой силой ВСУ в Харьковской области. Кадры с ударом по технике публикует Министерство обороны России.

Движение машины с военнослужащими ВСУ удалось выявить с помощью беспилотника, уточняет оборонное ведомство. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии.

В первой части ролика показано движение вражеской машины, снятое со стороны. Затем демонстрируются кадры от первого лица. В момент удара запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.