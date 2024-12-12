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Моисеев: морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена

Ядерные силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне, отметил Моисеев.
2024-12-12 14:15:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена, заявил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, выступая на международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Эта группировка полностью обновлена. Группировка решает важные глобальные геополитические задачи. Должна ложиться ответственность на всех участников. Должны повышаться меры ответственности», - подчеркнул он.

Ядерные силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне, отметил Моисеев.

В октябре Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин по видеосвязи из Кремля провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства наблюдал за ходом мероприятий из ситуационного центра.

Путин отдельно отметил позицию Москвы по использованию ядерного оружия, подчеркнув, что его применение - исключительная мера. В то же время он добавил, что ядерная триада является надежным гарантом суверенитета и безопасности России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Моисеев #морская группировка
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