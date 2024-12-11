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Экипаж Ка-52М уничтожил опорник ВСУ вместе с личным составом

Летчики, пилотировавшие разведывательно-ударный вертолет, который нес авиаракеты, действовали в составе смешанной тактической группы.
2024-12-11 15:59:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация громит неприятеля в приграничье Курской области. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с находившимися там боевиками. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики Ка-52М действовали в составе смешанной тактической группы. Удар наносился авиационными ракетами. 

Применив вооружение, экипажи вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Они отстрелили тепловые ловушки, чтобы обезопасить себя от ракет украинских ПЗРК. 

Уничтожение целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Ранее МО РФ сообщало об успешном ударе по врагу в курском приграничье. Тогда это был экипаж вертолета Ми-28НМ, который уничтожил украинскую бронетехнику вместе с боевиками. В тот раз летчики применили управляемую ракету.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#авиация #вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #приграничье
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