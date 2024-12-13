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Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода

В состав отряда вошли три корвета и один танкер. Они действовали в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2024-12-13 11:07:36
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о возвращении во Владивосток отряда кораблей Тихоокеанского флота после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что отряд состоял из корветов «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга».

По прибытии отряда состоялся торжественный митинг. На нем экипажи с возвращением поздравил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Он отметил, что все планы и задачи, поставленные перед отрядом, выполнены на сто процентов.

«Благодаря вашему мастерству, вашей предусмотрительности, вашему желанию и гордости за причастность к Военно-морскому флоту России мы 2024 год будем вспоминать добрым словом», - сказал он. 

Отдавая дань морской традиции, Лиина вручил командирам кораблей жареных поросят. Отличившиеся военнослужащие получили медали и почетные грамоты.

МО РФ отметило, что в ходе дальнего похода отряд прошел более 10 тысяч морских миль, преодолев семь морей и часть Тихого океана. Экипажи посетили Малайзию, Мьянму, Индонезию, Бруней, Таиланд и Китай.

Отряд поучаствовал в памятных мероприятиях, посвященных 110-летней годовщине гибели экипажа бронепалубного крейсера «Жемчуг». Моряки приняли участие и в ряде военно-морских учений, включая первое совместное военно-морское учение «Орруда-2024» с боевыми кораблями ВМС Индонезии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Владивосток #тоф #танкер #Корветы
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