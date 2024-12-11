Хабаровские врачи извлекли из тела бойца СВО угрожавший жизни осколок

Осколок снаряда, двигавшийся к стенке аорты раненого военнослужащего, вытащили врачи Краевой клинической больницы имени Сергеева в Хабаровске. Инородное тело находилось в теле бойца почти год и угрожало жизни. В конце ноября участнику СВО провели сложнейшую операцию. О том, как военнослужащих возвращают к полноценной жизни, рассказала в своем репортаже наш корреспондент Мария Герман.

«Размер инородного тела в длину был 1,7 сантиметра, в ширину - 0,5 сантиметра. Один из краев был подобен лезвию, острым краем направлялся к аорте. В этом месте стенка аорты была истощена. Под огромным давлением могло возникнуть сильное кровотечение, разрыв аорты», - поделился медицинский работник.

Четырехчасовая операция закончилась благополучно. Бойца уже выписали, но продолжают лечить амбулаторно.

Для восстановления участников спецоперации в медучреждении используют современное оборудование и высокотехнологичную медпомощь. После операции и лечения военнослужащие проходят курс реабилитации. Несложная на первый взгляд физическая нагрузка для многих дается с невероятным трудом. Отжимания, приседания и другие упражнения приходится делать с поправкой на боевую травму.

Евгений Сагдуев - строитель из Якутии, выполнял задачи на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Несколько месяцев назад попал под минометный огонь. Сейчас лечится в Хабаровске и готовится к протезированию. Ежедневно занимается на специальном тренажере.

«Тренажер укрепляет здоровую ногу. Нужно научиться держать равновесие, не теряться в пространстве. Мышцы спины укрепляет», - рассказал Сагдуев.

Кабинет лечебной физкультуры в Краевой клинической больнице имени Сергеева работает постоянно. Кого-то заново учат ходить, кому-то помогают восстановить подвижность после операций. К каждому применяется индивидуальный подход.

Не только реабилитация, но и лечение требует современных технологий и хороших специалистов, которых готовы предложить в Хабаровске.

«Ребята, которые поступают при минно-взрывных травмах, у них страдают не только конечности, органы брюшной полости и грудной клетки, но и органы слуха», - пояснил главный врач Андрей Субботин.

В июне больницу имени Сергеева в рамках рабочего визита посетила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева и предложила наладить сотрудничество гражданских специалистов и оборонного ведомства. В регионе инициативу поддержали сразу - для участников спецоперации подготовили отдельное помещение. В новом блоке сделан ремонт, установлены койки и новое оборудование. Стационар рассчитан на круглосуточное пребывание 30 человек.

Помощь в медучреждении готовы оказать каждому, поскольку квалификация врачей позволяет брать в работу самые сложные случаи. К тому же в ближайшее время здесь ждут новое современное оборудование для лечения патологии слуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.