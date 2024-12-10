Белоусов провел переговоры с министром обороны Индии Сингхом

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Об этом сообщает МО РФ.

«Искренне рад встрече и личному знакомству с вами. Благодарны за визит в Москву для проведения 21-го заседания профильной Межправительственной комиссии. Мы всегда рады видеть в России индийских коллег», - сказал Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей играют доверительные отношения лидеров России и Индии. Белоусов напомнил о прошедших в Москве переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также о встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани. Министр отметил, что данные встречи послужили углублению стратегического партнерства, в том числе в оборонной сфере, подчеркнув настрой российской стороны на реализацию достигнутых договоренностей.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах. Индийский министр обороны подчеркнул, что, несмотря на оказываемое на его страну давление, Индия продолжит контакты с Москвой и расширит взаимодействие с российскими коллегами. Сингх указал на развитие российско-индийского сотрудничества на основе многосторонних платформ, в том числе в «Большой двадцатке», БРИКС и ШОС.

Также Минобороны показало кадры торжественной встречи индийской делегации. По красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул, под звуки военного оркестра прошли Белоусов и Сингх.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.