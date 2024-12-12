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FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

В результате слаженных действий подразделений цель была успешно уничтожена.
2024-12-12 13:15:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных FPV-дронов отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Опорный пункт противника выявила разведка с помощью беспилотника. Координаты передали операторам ударных FPV-дронов. Цель уничтожили прямым попаданием.

Минобороны показало кадры, которые видит оператор во время полета беспилотника. Когда FPV-дрон влетает в цель, запись обрывается. Также демонстрируются кадры, снятые другим беспилотником и фиксирующие попадание. В момент удара происходят детонация и возгорание.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #FPV-дроны #Кураховское направление
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