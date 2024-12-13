Морпехи Северного флота отработали ведение боя в Арктике

Морпехи Северного флота провели практические занятия по огневой подготовке в условиях Арктики. Тренировки прошли на полигоне в Мурманской области.

В ходе занятий бойцы вели огонь из стрелкового оружия разных видов, включая снайперские винтовки и противотанковые гранатометы. Также они отработали применение вооружения БТР-80. Мишени имитировали технику и живую силу противника.

Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Бойцов сопровождали инструкторы, которые участвовали в специальной военной операции.

Погодные условия Крайнего Севера - это особенность подготовки морпехов Северного флота. Помимо низких температур, выдерживать приходится сильный ветер и недостаток света.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.