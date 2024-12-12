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Расчет «Бука» сбил управляемую авиабомбу на Красноармейском направлении

На счету расчета уже сотни сбитых целей, включая БПЛА Bayraktar, ракеты Storm Shadow и ATACMS.
2024-12-12 10:55:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» сбил вражескую авиабомбу на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«После оперативного принятия решения на уничтожение цели военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив управляемую авиационную бомбу (УАБ) противника на значительном удалении», - говорится в сообщении.

Ведомство публикует кадры боевой работы зенитчиков. На записи показаны передвижение ЗРК, развертывание комплекса, наведение ракетного блока и пуск зенитных ракет.

Зенитчики работают днем и ночью, независимо от погодных условий. На счету расчета уже сотни сбитых целей, включая БПЛА Bayraktar и реактивные снаряды, выпущенные с помощью РСЗО HIMARS. Также зенитчики уничтожали крылатые ракеты Storm Shadow и баллистические ракеты ATACMS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Бук-М2 #МО РФ #СВО
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