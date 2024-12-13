ВСУ потеряли более 200 человек и два Challenger на Курском направлении

За сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 200 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны России в сегодняшней сводке о ходе отражения попытки вторжения противника на территорию РФ в Курской области.

Помимо живой силы, враг потерял три танка, из них два Challenger, две БМП, в том числе Marder, два БТР, боевую бронированную машину, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть минометов и станцию РЭБ.

Минобороны назвало потери украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным оборонного ведомства, за этот период времени противник потерял более 40 260 военнослужащих.

Также ВС РФ за время боевых действий на Курском направлении уничтожили 239 танков, 177 БМП, 125 БТР, 1 252 бронемашины, 1 124 автомобиля, 309 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 ЗРК, 73 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.