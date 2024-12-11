Расчет буксируемого орудия М-46 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Один таксист, другой мебельщик. Уже давненько работаем, все уже полноценные военные. Давим врага и будем давить дальше», - рассказал о расчете командир орудия с позывным Кабан.

В ведомстве отметили, что благодаря поддержке наших артиллеристов штурмовые группы мотострелковых подразделений выполняют поставленные задачи с минимальными потерями в живой силе и российские войска успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ.

Боевая работа ведется вне зависимости от времени суток и погодных условий. Как уточнили в Минобороны России, артиллеристы высчитывают траекторию полета снарядов с математической точностью, поэтому без особого труда поражают цели на расстоянии до 35 километров. В послужном списке расчета не один десяток уничтоженных бронемашин и артиллерийских орудий ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.