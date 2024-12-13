FPV-дрон уничтожил укрытие с боевиками ВСУ в Курской области

Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил укрытие с живой силой ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено подземное укрытие с живой силой ВСУ», - говорится в сообщении.

Координаты передали оператору FPV-дрона. Минобороны показало на видео, как беспилотник залетает в укрытие, после чего происходит детонация, в воздух поднимается дым.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.