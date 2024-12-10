Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 200 человек

Суточные потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 200 военнослужащих. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Помимо живой силы, за сутки на данном направлении противник лишился восьми боевых бронированных машин, четырех автомобилей и двух минометов.

Минобороны также назвало потери украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным ведомства, противник потерял за этот период времени более 39 660 военнослужащих. Также враг недосчитался 234 танков, 171 БМП, 123 БТР, 1 249 бронемашин, 1 104 автомобилей, 308 артиллерийских орудий. Кроме того, уничтожены 40 боевых машин РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 ЗРК, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Ведомство регулярно публикует кадры с ударами по противнику в Курской области. Ранее Минобороны показало, как на боевиков и технику ВСУ сбрасывают корректируемые авиабомбы с истребителя-бомбардировщика Су-34.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.