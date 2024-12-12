Стрелки-невидимки уничтожили четырех боевиков ВСУ в курском приграничье

Снайперские пары российских десантников ежедневно уничтожают украинских боевиков в зоне проведения спецоперации, а также поддерживают продвижение штурмовых групп ВДВ в одном из приграничных районов Курской области. Благодаря стрелкам-невидимкам срывается ротация в украинских подразделениях и доставка им боеприпасов и продовольствия.

«Подписал контракт и с начала СВО нахожусь здесь. Сразу попал к снайперам. Принял решение идти служить и по рекомендации брата попал сюда... В нашем подразделении много хороших ребят, которые выполняют задачи», - рассказали снайперы разведывательного батальона десантно-штурмового соединения ВДВ с позывными Легион и Плутон.

После выбора позиции снайперская пара готовится к стрельбе. Для точного выстрела необходимы не только зоркий глаз и крепкая рука. Нужно учесть массу факторов: направление и силу ветра, дистанцию до врага - настоящая командная работа.

Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров, был уничтожен противник в лесопосадке. Далее, снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив еще троих боевиков киевского режима.

«Ведем охоту и за гексакоптерами, такими как "Баба Яга", потому что они наносят очень большой урон технике и живой силе. На нашем счету их уже больше 15-ти штук. Это наша земля, мы должны здесь отчаянно бить врага», - уверены бойцы.

Снайперы отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ с первого дня принимают участие в специальной военной операции. На их счету несколько десятков уничтоженных украинских националистов в приграничных районах Курской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.