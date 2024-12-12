Экипаж Су-34 сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на живую силу и опорный пункт ВСУ планирующие бомбы в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», - говорится в сообщении.

После того как разведка подтвердила, что цели уничтожены, экипаж вернулся на аэродром.

Ведомство продемонстрировало кадры вылета самолетов. Показан сам полет, действия летчиков в кабине, посадка. С разных ракурсов демонстрируются авиабомбы с пристегнутым к ним комплектом с раскладными крыльями и их отделение от носителя.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Боеприпас разрушает объекты даже без прямого попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.