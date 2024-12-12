Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новоивановка в Курской области.

Уточняется, что Новоивановку взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». Они сделали это в ходе ведения наступательных действий.

Кроме этого, за сутки на Курском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение формированиям 11 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Малая Локня, Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидво, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское и Свердликово.

Ранее сообщалось об освобождении в Курской области двух населенных пунктов - Дарьино и Плехово. Позже были опубликованы кадры оттуда - видео из Дарьино прислало российское оборонное ведомство, а запись из Плехово показал наш телеканал.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.