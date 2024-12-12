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Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

Населенный пункт в ходе наступательных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
2024-12-12 14:08:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новоивановка в Курской области. 

Уточняется, что Новоивановку взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». Они сделали это в ходе ведения наступательных действий. 

Кроме этого, за сутки на Курском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение формированиям 11 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Малая Локня, Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидво, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское и Свердликово.

Ранее сообщалось об освобождении в Курской области двух населенных пунктов - Дарьино и Плехово. Позже были опубликованы кадры оттуда - видео из Дарьино прислало российское оборонное ведомство, а запись из Плехово показал наш телеканал.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Курская область #приграничье #Новоивановка
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