Минобороны России сообщает об освобождении Дарьино и Плехово в приграничном районе Курской области. Оба населенных пункта взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», ведущие наступательные действия.

Кроме этого, в ходе отражения попытки вторжения в Курскую область за сутки российские войска нанесли огневое поражение формированиям 12 украинских бригад.

В оборонном ведомстве назвали суточные потери украинской стороны на Курском направлении. Как утверждают в Минобороны, ВСУ потеряли более 200 человек. Помимо живой силы, на данном направлении противник лишился танка, трех БМП Bradley, семи автомобилей и шести минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Российские военнослужащие не только бьют противника на Курском направлении, но и помогают местным жителям, пострадавшим от украинских обстрелов. Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» доставили гуманитарный груз проживающим в Льговском районе людям. Военнослужащие мотострелкового соединения из Мурманской области обеспечили местное население продуктами, средствами гигиены и предметами первой необходимости.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.