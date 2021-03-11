Фонтаны на волнах: корвет «Сообразительный» вступил в артиллерийский «бой» в Балтийском море

Корвет Балтфлота «Сообразительный» провел артиллерийские стрельбы в открытом море.

Они прошли в рамках плановых учений. Экипаж выполнил около десятка боевых упражнений, подразумевавших стрельбу из корабельной артиллерии. В их рамках разыгрывались как отражения воздушных атак, так и морской бой с надводным кораблем условного противника.

Также были отработаны борьба за живучесть, прохождение узкости, плавание в условиях ограниченной видимости, и противодиверсионная оборона корабля против аквалангистов условного неприятеля.

Не остались без дела и пилоты вертолетов Ка-27 - они совершили более 20 посадок на палубу корвета, причем не только в дрейфующем, но и в движущемся состоянии самого корабля. Особую сложность полетам придал тот факт, что они происходили в темное время суток.