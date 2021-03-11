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Фонтаны на волнах: корвет «Сообразительный» вступил в артиллерийский «бой» в Балтийском море

Тимур Шерзад
14:55 11.03.2021
Не остались без дела и пилоты вертолетов Ка-27 - они совершили более 20 посадок на палубу корвета, причем корабль не только дрейфовал, но и двигался.
Фонтаны на волнах: корвет «Сообразительный» вступил в артиллерийский «бой» в Балтийском море
© Фото: Минобороны России
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Корвет Балтфлота «Сообразительный» провел артиллерийские стрельбы в открытом море. 

Они прошли в рамках плановых учений. Экипаж выполнил около десятка боевых упражнений, подразумевавших стрельбу из корабельной артиллерии. В их рамках разыгрывались как отражения воздушных атак, так и морской бой с надводным кораблем условного противника. 

Также были отработаны борьба за живучесть, прохождение узкости, плавание в условиях ограниченной видимости, и противодиверсионная оборона корабля против аквалангистов условного неприятеля. 

Не остались без дела и пилоты вертолетов Ка-27 - они совершили более 20 посадок на палубу корвета, причем не только в дрейфующем, но и в движущемся состоянии самого корабля. Особую сложность полетам придал тот факт, что они происходили в темное время суток. 

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