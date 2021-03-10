Десантирование спецназа: в Хабаровском крае военнослужащие ВВО отработали навыки использования системы «Арбалет-2»

В Хабаровском крае десантные подразделения спецназа отработали прыжки с парашютом с использованием новейшей системы «Арбалет-2». Это система используется в войсках всего пару лет. Она позволяет точечно управлять куполом парашюта и приземляться на очень ограниченной местности. Есть такое мнение, что одному бойцу, чтобы приземлиться, достаточно площадки метр на метр.

Сегодня на территории Восточного военного округа военнослужащие отрабатывали навыки пилотирования парашютом с помощью системы «Арбалет-2», а также высадку на территории предполагаемого противника.

Во время учений были продемонстрированы умения бойцов правильно группироваться, снижаться и совершать прыжки, а также правильно сбрасывать дополнительный груз на территорию условного противника. Высадка происходила с борта вертолета Ми-8. Перед началом операции военнослужащим нужно было замаскировать объемный груз - это вооружение и снаряжение. После десантирования на территорию условного противника, военнослужащим поступила задача найти замаскированный груз и скоординировать действия для дальнейших указаний командования.

В Приморском крае прошли учения по тактической подготовке. В этих тренировках участвовали миротворцы. Военнослужащие отработали задачи по управлению боевой техникой: танками, БТР и боевыми машинами пехоты. Бойцы на время преодолевали различные препятствия и заезды на скорость. Также они прошли нормативы по высадке и посадке в саму боевую машину. Экипажу нужно было погрузиться внутрь машины, завести ее и тронуться с места. На все это отводилось меньше 30 секунд. Со всеми боевыми задачами личный состав справился.