Армия Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе Андрей Аркадьев Главы военных ведомств двух стран также затронули вопросы двустороннего сотрудничества. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает российское военное ведомство. «В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении. Ранее, 27 февраля, также состоялась беседа глав военных ведомств двух стран. Перед этим, 25 февраля, Шойгу и Арутюнян обсудили обстановку в Армении и выполнение задач российскими миротворцами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика