Российские саперы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 850 гектаров территории в Карабахе

В Нагорном Карабахе специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работы по разминированию местности. Миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6». Они позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях.

С начала миротворческой операции инженерные подразделения очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектаров территории, 245,8 километров дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов. Обезвредить удалось около 24 тысяч взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Те боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте.

Согласно совместному заявлению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении с 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. В пострадавших от ведения боевых действий районах при содействии российских миротворцев продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.