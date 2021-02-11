Военнослужащие России и Турции отработали совместные действия перед патрулированием в Идлибе: кадры тренировки

Российские и турецкие военнослужащие провели совместную тренировку в сирийском Идлибе и отработали различные совместные действия патрульных. Патрулирование в этом районе не проводилось более полугода, а потому учения должны стать залогом успеха совместной работы, сообщил журналистам представитель командования вооруженных сил Турции.

«Я знаю, что тут все люди опытные. Но нам важно добиться максимально слаженной работы», – сказал он.

Военнослужащие отработали порядок перемещения в колонне, отражение нападения на нее, эвакуацию раненых и передвижение на участках, где могут быть засады боевиков. Общаются между собой патрульные при помощи специальной системы сигналов осветительных приборов автомобилей.

В патрулировании с российской стороны, как правило, задействованы бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр» военной полиции, с турецкой – бронетранспортеры Kirpi. Хорошо вооруженные колонны являются непростой мишенью для боевиков, однако нападения на патрули ранее все же происходили, а потому военнослужащим необходимо четко отработать слаженность действий.

Идлиб – единственная на данный момент провинция в Сирии, где регулярно нарушается режим прекращения огня. Совместное патрулирование в этом районе прекратилось полгода назад, до того момента российские военнослужащие самостоятельно сдерживали боевиков.