Ярославское высшее военное училище ПВО отметило годовщину

Подготовка будущих офицеров в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Леонида Говорова проходит с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Учебное заведение, отмечающее 74 года со дня основания, готовит специалистов, способных эффективно действовать в современных условиях боевых действий.

Курсанты осваивают принципы работы новейших зенитных ракетных комплексов С-400, С-350 и «Панцирь-С» на специальных тренажерах, которые воспроизводят реальные условия боевой обстановки. Современное оборудование позволяет моделировать различные сценарии воздушных атак и отрабатывать навыки реагирования максимально близко к реальности.

Летом в училище состоялся торжественный выпуск более 400 молодых офицеров. На плацу прошел офицерский салют, показательные выступления по рукопашному бою и лейтенантский вальс. Восемь выпускников окончили училище с золотыми медалями, свыше тридцати - с дипломами с отличием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.