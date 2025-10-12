МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На передовой наградили десантников Ивановского соединения ВДВ

Награждение отличившихся в ходе проведения СВО военнослужащих прошло на передовой.
2025-10-12 06:25:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцов 217-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ в день образования воинской части представили к государственным наградам. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Личный состав парашютно-десантного полка был награждён государственными медалями и ведомственными знаками отличия за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения СВО», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Бойцам вручили медаль Суворова, медаль Жукова, ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и «За храбрость». Награждение на передовой проводил лично командир полка.

Ранее сообщалось, что военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Центр», представили к госнаградам.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #церемония награждения #госнаграды #ивановские десантники
