Российские войска освободили Балаган в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в восточных кварталах города Димитров.
2025-10-14 12:18:06
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Балаган на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения группировки войск «Центр».

Помимо этого, отмечено, что наши бойцы продолжают продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров в ДНР. 

За сутки военнослужащие группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Васильевка и Белицкое. При этом за сутки неприятель потерял более 550 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей пикап и орудие полевой артиллерии. 

Ранее сообщалось, что расчет пушки М-46 уничтожил опорник ВСУ в Днепропетровской области. Удалось поразить военнослужащих противника, осуществлявших координацию действий передовых формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #освобождение #группировка «Центр» #Димитров #Балаган
