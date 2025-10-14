Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Балаган на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения группировки войск «Центр».

Помимо этого, отмечено, что наши бойцы продолжают продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров в ДНР.

За сутки военнослужащие группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Васильевка и Белицкое. При этом за сутки неприятель потерял более 550 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей пикап и орудие полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что расчет пушки М-46 уничтожил опорник ВСУ в Днепропетровской области. Удалось поразить военнослужащих противника, осуществлявших координацию действий передовых формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.