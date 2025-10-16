Гибридная война НАТО: о чем говорили главы Минобороны РФ и Белоруссии

Взаимодействие Москвы и Минска - пример добрососедских отношений в условиях гибридной войны, которую Запад развязал против нас. Об этом заявил Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии. Глава оборонного ведомства отметил, что сотрудничество двух стран является ключевым фактором сохранения региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО. Около 60 тысяч военнослужащих стран Североатлантического альянса сосредоточены на восточном фланге блока - то есть вблизи границ с Россией и Белоруссией.

«Российско-белорусское взаимодействие служит примером добрососедских отношений, основанных на уважении и взаимопомощи. В условиях проведения специальной военной операции, особое значение придаем обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала. Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО», - заявил Белоусов.

Министр обороны также отметил деградацию архитектуры глобальной безопасности и напомнил, что уже в следующем году, пятого февраля, истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Верховный Главнокомандующий объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться условий СНВ, но только если его будут выполнять и Соединенные Штаты. Официального ответа от них до сих пор не поступало.

«Архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать. В результате деструктивной деятельности Запада, подорваны основы конструктивного диалога между государствами - обладателями ядерного оружия. Совместно с белорусской стороной укрепляем единое оборонное пространство, осуществляем взаимные поставки продукции военного назначения, налаживаем кооперацию оборонно-промышленных комплексов наших стран. Приоритетное внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии», - отметил Министр обороны РФ.

Белорусский коллега, Виктор Хренин отметил, что страны коллективного Запада, стремясь сохранить прежний миропорядок, активно вооружаются. В Европе беспрецедентный рост военных расходов, в том числе, модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия и формируется новый, независимый от США и НАТО общеевропейский ядерный компонент.

«В данных условиях совместная выработка новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координация внешней политики и повышение оборонного потенциала военной организации Союзного государства выступают в качестве основного фактора обеспечения безопасности государств-участников. За годы нашего двустороннего сотрудничества достигнуты значительные результаты. Мы с уверенностью можем констатировать образцовый уровень межведомственного взаимодействия. Хочу подчеркнуть наличие единой с российскими коллегами позиции на оценку вызовов и угроз», - заявил Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Совместная коллегия Министерств обороны России и Белоруссии - совещательный орган. На этих встречах военное руководство двух стран обсуждает вопросы сотрудничества: укрепление единого оборонного пространства, взаимные поставки военной техники и оборудования, развитие кооперации между оборонными предприятиями. В интересах Вооруженных Сил Белоруссии, в военных вузах Минобороны России обучаются более 400 специалистов по различным специальностям. Более 150 совместных учений, тренировок, сборов и прочих мероприятий проходит ежегодно. Кульминация - учения «Запад-2025». Оперативная и боевая подготовка остается одним из приоритетов, заявил министр обороны России в заключительном слове.

«План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год включает 164 мероприятия по различным направлениям деятельности. Более половины из них предусматривают практическую отработку совместных задач. Взаимовыгодное партнерство, в том числе, в целях оснащения белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением будет продолжено», - пообещал Белоусов.

Говорили и о сохранении исторической правды. В условиях гибридной войны с Западом Андрей Белоусов подчеркнул важность борьбы с любым проявлением неонацизма, фашизма и экстремизма. Виктор Хренин отметил, что в Белоруссии очень трепетно относятся к истории Великой Победы.

«Говоря о сохранении исторической правды, о подвиге советского солдата, отдельно хотел бы отметить, что для Беларуси, потерявшей во время этой войны треть своего населения, День Победы - великий священный праздник. Мы хорошо знаем цену этой Победы, поэтому так трепетно относимся к истории. Именно сейчас, как никогда, наше единство в вопросах противодействия попыткам фальсификации истории имеет особую ценность», - полагает Хренин.

По итогам сегодняшней встречи Министры обороны России и Белоруссии подписали 14 документов. Главный - Программа стратегического партнерства в военной области на следующую пятилетку. Она позволит Минску и Москве выйти на еще более высокий уровень взаимодействия по обеспечению безопасности России, Белоруссии и Союзного государства в целом.