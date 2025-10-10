МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: судьба РФ в руках народа, но сейчас на переднем плане находятся военные

2025-10-10 15:45:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Судьба России всегда определяется ее народом, однако сегодня на переднем плане находятся военнослужащие, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о встрече с военнослужащими, прошедшей в его день рождения.

«Судьба России в значительной степени, она всегда исключительно в руках народа России, но сейчас на переднем плане, на фронте, в прямом и переносном смысле этого слова, находятся наши военные», - сказал глава государства.

По словам главы государства, именно российские военнослужащие решают сейчас задачи судьбоносного характера для страны - как на линии боевого соприкосновения, так и на командных позициях. Путин напомнил, что встречался с командующими всеми группировками войск, участвующими в специальной военной операции.

Президент рассказал, что пригласил командующих в Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, где они возложили цветы к усыпальнице Петра I. По его словам, выбор места не был случайным: Петр I заложил фундаментальные основы современного российского государства, а российские военнослужащие сегодня защищают то, что он создал.

Президент России Владимир Путин отметил свой день рождения 7 октября, проведя день в Санкт-Петербурге с командующими группировками войск. После посещения Петропавловского собора он провел совещание, в ходе которого заслушал доклады о ситуации в зоне специальной военной операции, а затем принял участие в обеде с военнослужащими.

#армия #Путин #военнослужащие
