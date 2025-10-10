Путин: судьба РФ в руках народа, но сейчас на переднем плане находятся военные

Судьба России всегда определяется ее народом, однако сегодня на переднем плане находятся военнослужащие, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, отвечая на вопрос о встрече с военнослужащими, прошедшей в его день рождения.

«Судьба России в значительной степени, она всегда исключительно в руках народа России, но сейчас на переднем плане, на фронте, в прямом и переносном смысле этого слова, находятся наши военные», - сказал глава государства.

По словам главы государства, именно российские военнослужащие решают сейчас задачи судьбоносного характера для страны - как на линии боевого соприкосновения, так и на командных позициях. Путин напомнил, что встречался с командующими всеми группировками войск, участвующими в специальной военной операции.

Президент рассказал, что пригласил командующих в Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, где они возложили цветы к усыпальнице Петра I. По его словам, выбор места не был случайным: Петр I заложил фундаментальные основы современного российского государства, а российские военнослужащие сегодня защищают то, что он создал.

Президент России Владимир Путин отметил свой день рождения 7 октября, проведя день в Санкт-Петербурге с командующими группировками войск. После посещения Петропавловского собора он провел совещание, в ходе которого заслушал доклады о ситуации в зоне специальной военной операции, а затем принял участие в обеде с военнослужащими.