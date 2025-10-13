МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий» ТОФ зашли в порт Дананг

В ходе визита моряки двух стран обсудили важность сохранения и укрепления дружественных отношений между Россией и Вьетнамом.
Николай Кугук 2025-10-13 22:43:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские боевые корабли зашли в Дананг. Вьетнамский порт с деловым визитом посетили экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий». Моряки-тихоокеанцы возложили цветы к мемориалу независимости и встретились с представителями ВМС Вьетнама.

Швартовка хоть и в дружественном, но незнакомом порту - процесс напряженный. В помощь нашему экипажу на палубу фрегата поднимается вьетнамский лоцман. Человек, который знает местную акваторию как свои пять пальцев. Он помогает пройти узкие места и встать у причальной стенки. На берегу и генеральный консул Российской Федерации в городе Дананг. Для нее командир фрегата проводит экскурсию по кораблю: рассказывает о вооружении. Это второй раз за год, когда Андреевский флаг развивается у берегов Дананга.

«После долгого перерыва это очень значимо и вьетнамцы тоже предают этому событию очень большое значение. Это подтверждает наши традиционные, дружественные связи. Контакты между моряками всегда были тесными и всегда с радостью вьетнамские коллеги ждут российских моряков», - рассказала генеральный консул при посольстве Российской Федерации в городе Дананг Мария Мизонова.

Одна из главных достопримечательностей Дананга хранит память о подвигах предков. Монумент «2 Сентября» посвящен Дню независимости Вьетнама, победе социалистической страны в затяжном конфликте с США.

«Социалистическая республика Вьетнам, пожалуй, одна из немногих стран, которая находится в этом регионе и глубоко чтит память, традиции и тот подвиг, который совершили предки. Не только их, но и наших предков. Вся эта помощь, в том числе и гражданских советников, осталась в памяти вьетнамского народа», - отметил военный атташе Российской Федерации при посольстве в Социалистической Республике Вьетнам Сергей Белослудцев.

Делегация отряда кораблей Тихоокеанского флота возлагает цветы к постаменту, а также зажигает благовония. Так в азиатской стране чтят память павших героев. И все это под аккомпонементы военного оркестра. Официальная часть делового визита заканчивается двухсторонней встречей. Представители флотов двух стран говорят о важности сохранения и укрепления дружественных отношений между Вьетнамом и Россией. Командир отряда приглашает иностранных коллег во Владивосток. Вьетнамские корабли всегда рады видеть у главного причала военной базы Тихоокеанского Флота.

#армия #ВМФ России #Вьетнам #Тихоокеанский флот #Дананг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 