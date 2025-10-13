Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий» ТОФ зашли в порт Дананг

Российские боевые корабли зашли в Дананг. Вьетнамский порт с деловым визитом посетили экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий». Моряки-тихоокеанцы возложили цветы к мемориалу независимости и встретились с представителями ВМС Вьетнама.

Швартовка хоть и в дружественном, но незнакомом порту - процесс напряженный. В помощь нашему экипажу на палубу фрегата поднимается вьетнамский лоцман. Человек, который знает местную акваторию как свои пять пальцев. Он помогает пройти узкие места и встать у причальной стенки. На берегу и генеральный консул Российской Федерации в городе Дананг. Для нее командир фрегата проводит экскурсию по кораблю: рассказывает о вооружении. Это второй раз за год, когда Андреевский флаг развивается у берегов Дананга.

«После долгого перерыва это очень значимо и вьетнамцы тоже предают этому событию очень большое значение. Это подтверждает наши традиционные, дружественные связи. Контакты между моряками всегда были тесными и всегда с радостью вьетнамские коллеги ждут российских моряков», - рассказала генеральный консул при посольстве Российской Федерации в городе Дананг Мария Мизонова.

Одна из главных достопримечательностей Дананга хранит память о подвигах предков. Монумент «2 Сентября» посвящен Дню независимости Вьетнама, победе социалистической страны в затяжном конфликте с США.

«Социалистическая республика Вьетнам, пожалуй, одна из немногих стран, которая находится в этом регионе и глубоко чтит память, традиции и тот подвиг, который совершили предки. Не только их, но и наших предков. Вся эта помощь, в том числе и гражданских советников, осталась в памяти вьетнамского народа», - отметил военный атташе Российской Федерации при посольстве в Социалистической Республике Вьетнам Сергей Белослудцев.

Делегация отряда кораблей Тихоокеанского флота возлагает цветы к постаменту, а также зажигает благовония. Так в азиатской стране чтят память павших героев. И все это под аккомпонементы военного оркестра. Официальная часть делового визита заканчивается двухсторонней встречей. Представители флотов двух стран говорят о важности сохранения и укрепления дружественных отношений между Вьетнамом и Россией. Командир отряда приглашает иностранных коллег во Владивосток. Вьетнамские корабли всегда рады видеть у главного причала военной базы Тихоокеанского Флота.