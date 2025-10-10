Россия и Пакистан провели совместные военные учения

Военнослужащие России и Пакистана отработали совместные операции по противодействию международному терроризму в рамках российско-пакистанских учений «Дружба-2025». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Учения прошли на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России. В них приняли участие около 200 военнослужащих. Со стороны России задействовали подразделения специального назначения ЮВО с боевым опытом в контртеррористических операциях, Пакистан представили спецподразделения Сухопутных войск.

Итогом мероприятия стало награждение лучших участников - командование двух стран вручило им памятные медали и подарки. По традиции военнослужащие обменялись сувенирами с символикой учений «Дружба-2025». Российско-пакистанские учения проводятся в этом формате с 2016 года на территориях обеих стран.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские и индийские военнослужащие приняли участие в учениях «Индра-2025» в Индии.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.