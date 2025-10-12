МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МО заявили об ударах по связанным с ВСУ топливно-энергетическим объектам

Объекты топливно-энергетической инфраструктуры обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.
2025-10-12 12:10:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137-ми районах. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. 

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять реактивных снарядов HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о 32 сбитых беспилотниках над тремя регионами России. Дежурные средства ПВО сработали в Брянской, Белгородской и Смоленской областях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #топливно-энергетические объекты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 