В МО заявили об ударах по связанным с ВСУ топливно-энергетическим объектам

Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137-ми районах. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили девять реактивных снарядов HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о 32 сбитых беспилотниках над тремя регионами России. Дежурные средства ПВО сработали в Брянской, Белгородской и Смоленской областях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.