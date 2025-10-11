МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили топливно-энергетическую инфраструктуру Украины

Топливно-энергетическая и транспортная инфраструктура, которую поразили российские войска на Украине, использовалась в интересах ВСУ.
2025-10-11 12:49:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Отмечается, что были также поражены места хранения вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Кроме того, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 95 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в МО РФ заявили, что  в период с 9.00 по 12.00 мск были перехвачены беспилотники ВСУ в небе над Башкортостаном. Российские войска уничтожили пять украинских дронов самолетного типа. 

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Украина #топливно-энергетическая инфраструктура #транспортная инфраструктура
