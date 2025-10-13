Пленный рассказал, как командиры ВСУ обманули его с безопасной зоной

Минобороны России опубликовало видео с признанием пленного военнослужащего ВСУ Бориса Шалагинова. Он сообщил, что оказался на передовой под предлогом выполнения работ.

По словам Шалагинова, командир подразделения предложил ему «поехать на пару недель в командировку», чтобы копать окопы на наблюдательных пунктах, пообещав, что это будет безопасная зона. При этом пленный подчеркнул, что предупреждал начальство о возрасте и ограниченной годности к службе, однако получил ответ, что «ничего страшного» не произойдет.

Вместо этого, как рассказал военнопленный, его вместе с другими бойцами доставили прямо на линию фронта. Он отметил, что в подразделении царила неразбериха, солдаты не имели четких указаний, а пьянство среди личного состава было распространенным явлением.

Шалагинов также сообщил, что во время боя командир приказал стрелять по кустам, не видя противника, после чего начался обстрел, и его оглушило от взрыва гранат. Позже, по его словам, он встретил российских военнослужащих и сдался в плен. Российские солдаты оказали ему первую помощь, выдали еду и сигареты.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко заявил, что тела погибших украинских солдат не забираются властями, поскольку они пытаются избежать выплат компенсаций семьям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.