Расчет «Земледелия» отрезал ВСУ от снабжения на Красноармейском направлении

Система «Земледелие» способна создавать «интеллектуальные» минные поля на расстоянии до 15 километров.
2025-10-15 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал участок местности в тыловом районе формирований ВСУ. Наши бойцы заблокировали пути отхода боевиков и усыпали минами маршруты подвоза снабжения неонацистов на Красноармейском направлении спецоперации.

«Машина позволяет устанавливать противотанковые, противопехотные минные поля, а также смешанные минно-взрывные заграждения», - объяснил командир взвода Иван Кравцов.

После поступления разведданных счет идет на минуты. Военные инженеры выдвигаются в район боевого применения, где разворачивают систему. Далее производят залп 122-мм реактивными снарядами с программируемыми боеприпасами. Так создаются минные заграждения на участке высокой активности ВСУ. После выполнения задачи расчет меняет позицию и уходит из опасной зоны. Делать это нужно максимально быстро, так как «птичники» врага времени не теряют.

«Мы работаем в пределах досягаемости. То есть там, где нас могут спокойно атаковать БПЛА противника. Но благодаря тому, что машина мобильная, мы успеваем находить окна, проскакивать и делать свою работу. Ну и заблаговременно огневая точка мониторится, контролируется воздушная обстановка», - добавил командир взвода.

Результаты объективного контроля подтвердили эффективность заминированного участка местности, зафиксировав уничтожение живой силы и техники ВСУ во время отступления. Система «Земледелие» уникальна тем, что способна создавать «интеллектуальные» минные поля на расстоянии до 15 километров. Программируемые боеприпасы с функцией самоликвидации позволяют гибко управлять минными заграждениями, что особенно важно при динамическом изменении линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #минирование #красноармейское направление #ИСДМ «Земледелие»
