Первый опытный образец самолета Як-130М подготовили к испытаниям

Самолет построен на Иркутском авиационном заводе.
Андрей Аркадьев 2025-10-10 14:46:06
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Первый опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М готов к наземным испытаниям. Об этом сообщили в государственной корпорации «Ростех».

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), первый борт собран на Иркутском авиационном заводе и уже направлен на испытания, после которых начнется подготовка к первому полету. Параллельно ведется сборка еще двух самолетов.

Модернизированный Як-130М разработан специалистами компании «Яковлев». В рамках наземных испытаний планируется проверить работу новых и усовершенствованных систем.

По данным корпорации, обновленная версия самолета сможет не только использоваться для подготовки летчиков, но и выполнять боевые задачи. Як-130М получит возможность применения ракет класса «воздух-воздух» и высокоточных авиационных средств поражения «воздух-поверхность» с лазерным и спутниковым наведением.

Интеграция новых систем - в том числе радиолокационной станции БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системы СОЛТ-130К, комплекса обороны «Президент-С130» и комплекса связи КСС-130 - позволит эксплуатировать самолет круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

В Ростехе подчеркнули, что Як-130М создается на базе учебно-боевого Як-130, который используется для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Главная цель модернизации - расширение боевых возможностей машины без потери ее учебного потенциала.

#армия #испытания #Як-130М
