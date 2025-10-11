Средства ПВО сбили семь беспилотников в небе над Россией

Средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«С 15.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Пять дронов поразили над Белгородской областью. Еще два были сбиты над Курской областью. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Днем 11 октября сообщалось о пяти дронах ВСУ, сбитых над Башкирией.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.