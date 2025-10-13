Минобороны: силы ПВО уничтожили 37 украинских дронов

Минобороны России сообщило об уничтожении 37 украинских ударных дронов самолетного типа минувшим вечером.

«12 октября т.г. в период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Основной удар боевики киевского режима попытались нанести по Крыму, над которым были уничтожены 17 беспилотников. Еще 15 дронов сбили над черноморской акваторией. Два БПЛА рухнули на территории Курской области, обломки еще двух утонули в водах Азовского моря и один беспилотник средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал жителей полуострова сохранять спокойствие. С его слов, пострадавших в результате украинской атаки нет, средства ПВО работают. Представители всех профильных служб находятся на местах.