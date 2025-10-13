МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ сожгли бронетехнику и артиллерию ВСУ под Красноармейском

За время боевой работы военнослужащие расчета осуществили более 500 применений изделия, отметили в ведомстве.
2025-10-13 16:11:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет БПЛА группировки войск «Центр» поразил бронетехнику и артиллерийские расчеты противника на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, операторы беспилотников ZALA вели целенаправленную разведку, выявляли скопления техники, пункты управления и огневые позиции, после чего к поражению привлекались барражирующие боеприпасы «Ланцет». В зависимости от характера и удаленности целей расчет использовал разные типы боеприпасов для точечного удара по машинам, артиллерийским орудиям и укрытиям с расчетами.

В Минобороны отметили, что за время боевой работы расчет осуществил свыше 500 применений изделия и, по оценкам командования, уничтожил более 300 единиц техники противника, а также большое число укрытий и огневых точек. В материале подчеркивается роль непрерывной разведки - данные с дистанционных беспилотных платформ позволяли операторам оперативно подтверждать присутствие целей и корректировать применение «Ланцета» в реальном времени.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении вражеского зенитного ракетного комплекса VAMPIRE на Сумском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ланцет #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 