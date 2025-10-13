Расчет БПЛА группировки войск «Центр» поразил бронетехнику и артиллерийские расчеты противника на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, операторы беспилотников ZALA вели целенаправленную разведку, выявляли скопления техники, пункты управления и огневые позиции, после чего к поражению привлекались барражирующие боеприпасы «Ланцет». В зависимости от характера и удаленности целей расчет использовал разные типы боеприпасов для точечного удара по машинам, артиллерийским орудиям и укрытиям с расчетами.

В Минобороны отметили, что за время боевой работы расчет осуществил свыше 500 применений изделия и, по оценкам командования, уничтожил более 300 единиц техники противника, а также большое число укрытий и огневых точек. В материале подчеркивается роль непрерывной разведки - данные с дистанционных беспилотных платформ позволяли операторам оперативно подтверждать присутствие целей и корректировать применение «Ланцета» в реальном времени.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении вражеского зенитного ракетного комплекса VAMPIRE на Сумском направлении специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.