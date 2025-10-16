МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны: силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ за три часа

В Курской области украинские боевики атаковали беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры.
Ян Брацкий 2025-10-16 23:53:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Минобороны России сообщили об уничтожении 23 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Враг предпринял попытку очередной террористической атаки в вечерние часы, отметили в оборонном ведомстве.

«16 октября т.г. в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении МО РФ.

Одиннадцать беспилотников силы ПВО уничтожили над территорией Курской области, по пять дронов - над Воронежской и Брянской областями и еще два БПЛА - над территорией Крыма. Губернатор Курской области, над которой было уничтожено большее количество дронов, сообщил о последствиях удара. В своем Telegram-канале Александр Хинштейн рассказал об ударах киевского режима по объектам энергетической инфраструктуры.

«Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества», - написал Хинштейн.

В результате украинской атаки повреждения также получил газопровод. На месте работают представители оперативных служб и ведомств. В результате атаки беспилотников никто из жителей региона не пострадал, заверил губернатор. Оперативный штаб Курской области, в свою очередь, призвал население сохранять спокойствие и на момент объявления тревоги укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами. Подходящим местом может стать ванная комната, кладовая или коридор. Находиться у окон или на улице в момент атаки БПЛА - опасно, предупредили в Оперштабе.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Курская область #Хинштейн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 