Минобороны: силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ за три часа

В Минобороны России сообщили об уничтожении 23 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Враг предпринял попытку очередной террористической атаки в вечерние часы, отметили в оборонном ведомстве.

«16 октября т.г. в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении МО РФ.

Одиннадцать беспилотников силы ПВО уничтожили над территорией Курской области, по пять дронов - над Воронежской и Брянской областями и еще два БПЛА - над территорией Крыма. Губернатор Курской области, над которой было уничтожено большее количество дронов, сообщил о последствиях удара. В своем Telegram-канале Александр Хинштейн рассказал об ударах киевского режима по объектам энергетической инфраструктуры.

«Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества», - написал Хинштейн.

В результате украинской атаки повреждения также получил газопровод. На месте работают представители оперативных служб и ведомств. В результате атаки беспилотников никто из жителей региона не пострадал, заверил губернатор. Оперативный штаб Курской области, в свою очередь, призвал население сохранять спокойствие и на момент объявления тревоги укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами. Подходящим местом может стать ванная комната, кладовая или коридор. Находиться у окон или на улице в момент атаки БПЛА - опасно, предупредили в Оперштабе.