До десяти боевиков уничтожил спецназ на Краматорско-Дружковском направлении

Для уничтожения боевиков ВСУ наши дроноводы использовали БПЛА с системой сброса боеприпасов.
2025-10-13 08:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы спецназа «Южной» группировки войск уничтожили до 10 боевиков киевского режима на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

Для поражения живой силы противника спецназ использовал беспилотники со специальной системой сброса боеприпасов. Подобные дроны позволяют находить и добивать разрозненные группы ВСУ.

Операторы FPV-дронов работают в круглосуточном режиме. Под огнем не только пехота противника, но и его огневые точки. Ранее наши дроноводы уничтожили замаскированную минометную позицию националистов. Отличились расчеты БПЛА добровольческого отряда БАРС-27 все той же «Южной» группировки войск. Вместе с минометной позицией наши дроны разнесли хорошо укрепленный блиндаж на Краматорско-Дружковском направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бпла #Спецназ #ВСУ #Краматорско-Дружковское направление
