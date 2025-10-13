До десяти боевиков уничтожил спецназ на Краматорско-Дружковском направлении

Бойцы спецназа «Южной» группировки войск уничтожили до 10 боевиков киевского режима на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

Для поражения живой силы противника спецназ использовал беспилотники со специальной системой сброса боеприпасов. Подобные дроны позволяют находить и добивать разрозненные группы ВСУ.

Операторы FPV-дронов работают в круглосуточном режиме. Под огнем не только пехота противника, но и его огневые точки. Ранее наши дроноводы уничтожили замаскированную минометную позицию националистов. Отличились расчеты БПЛА добровольческого отряда БАРС-27 все той же «Южной» группировки войск. Вместе с минометной позицией наши дроны разнесли хорошо укрепленный блиндаж на Краматорско-Дружковском направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.