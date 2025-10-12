ВС РФ сбили над тремя регионами России 32 дрона боевиков

Российские военнослужащие ночью над регионами РФ сбили 32 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.
Уточняется, что по 15 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два дрона сбили в Смоленской области.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 11 октября с 15:00 до 21:00 мск были сбиты семь дронов ВСУ.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
