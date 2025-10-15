Бойцы ВС РФ устроили мастер-классы для индийских коллег на учениях «Индра»

На полигоне Махаджан завершился самый зрелищный и масштабный этап активной фазы российско-индийских учений «Индра-2025». Военнослужащие отрабатывали совместные действия по борьбе с международным терроризмом. По легенде, банда боевиков захватила населенный пункт, жителей которого использовала в качестве «живого щита». Взрывы, с использованием реального боекомплекта, FPV-дроны, перегруппировки, смены позиций, огневая поддержка танковых подразделений стран-союзниц - все это не шоу, а элементы реальной работы на переднем крае в зоне проведения СВО, перенесенные на полигон Махаджан на севере Индии.

Все внимание индийской стороны на основном этапе активной фазы международных учений «Индра 2025» приковано к ключевому эпизоду - штурму российским подразделением спецназа населенного пункта, занятого бандой террористов. Действовать приходится быстро, но предельно аккуратно. Восемь с половиной минут. Такое время на выполнение операции отводило командование совместной группировки. Наши бойцы справились быстрее.

Накануне финального этапа в учебном городке индийского полигона съемочная группа «Звезды» встретились с командиром группы спецназа с позывным Тайфун. Группа легендарная во всех Вооруженных Силах страны. У всех ребят богатейший, уникальный боевой опыт, все награждены государственными наградами, две трети - кавалеры Ордена Мужества. Тайфун рассказал несколько тактических приемов, которые особенно заинтересовали его зарубежных коллег.

«Лимит боезапаса не бесконечен, поэтому перехватывание огня вторым номером, дальнейшее продвижение и контроль секторов. Первый номер становится вторым и наоборот», - объяснил Тайфун.

Понятно, что российские специалисты задействованы на всех направлениях и во всех сценариях, которые разыгрываются на площадке масштабных маневров. Так, сослуживец Тайфуна с позывным Француз - опытный сапер-подрывник, дал полевой мастер-класс индийским военным инженерам на участке уничтожения макета деревенского моста.

«В первую очередь, качество выполнения, правильный расчет заряда, чтобы лишний вес с собой не таскать. У индийской стороны такого нет», - заверил Француз.

Несмотря на то, что работал один - Француз с задачей справился быстрее индийских коллег. Макет объекта транспортной инфраструктуры взлетел на воздух уже в темноте. На несколько секунд в пустыне стало светло, как днем. Интерес к широкому спектру беспилотных летательных аппаратов, их применению, системам РЭБ, тактическим наработкам наших штурмовых подразделений был высоким и предсказуемым. Удивление же российских военнослужащих вызвало то, что в иностранных армиях самостоятельно начинают осваивать опыт наших ребят в зоне СВО.

Задача танковых и мотострелковых подразделений, наших и индийских - поддержка основного штурмового отряда, окружение условного противника по флангам, и, опять тактическая новинка специальной военной операции - огонь из закрытых огневых позиций и мобильная смена дислокации. Российское и индийское командование оценило боевую подготовку совместной группировки на «отлично». Сейчас стороны уже приступили к подготовке учений «Индра» в следующим году. Они снова пройдут на полигонах страны-союзницы. По планам маневры будут еще масштабнее и получат статус межвидовых. А значит, кроме прочего, будет задействована армейская авиация и самолеты.