Ка-52М ударил ракетами по окопавшимся в лесополосе боевикам

Удар наносился авиационными ракетами по опорному пункту противника.
2025-10-11 05:07:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Летчики армейской авиации на вертолете Ка-52М «Аллигатор» поразили позиции Вооруженных сил Украины в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны России.

Удар был нанесен с использованием авиационных ракет по заранее разведанным целям противника. По информации авиановодчика, личный состав ВСУ на опорном пункте был полностью уничтожен.

После атаки экипаж провел противоракетный маневр, применил тепловые ловушки для защиты и благополучно вернулся на базу, отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры, как ВКС России с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39 уничтожили пункты временной дислокации и управления дронами ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Ка-52 «Аллигатор» #Ка-52М
