Российские военнослужащие сбили за ночь 42 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23.00 мск 10 октября до 7.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 19 БПЛА уничтожили над территорией Волгоградской области, 15 - в Ростовской области, а также три дрона над Ульяновской областью. Еще по два дрона сбили в Воронежской области и республике Башкоторстан и один БПЛА - над Саратовской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, ночью, 10 августа российские бойцы сбили 23 дрона киевского режима.

Материалы подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.